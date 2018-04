CMF garante novas habitações a duas famílias do concelho

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Paulo Cafôfo, e a vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Habitação Social na Autarquia, entregaram hoje as chaves de novas moradias a duas famílias do concelho com carências graves.

Paulo Cafôfo enalteceu, na ocasião, o “esforço que o actual Executivo tem feito neste capítulo, com um trabalho muitas vezes invisível, no sentido de requalificar o parque habitacional da autarquia, através de investimentos diversos, de cariz económico e social, e de uma gestão muito presente, capaz de criar este tipo de oportunidades”, considerando que momentos como este “são verdadeiramente recompensadores e deixam patente o lado mais humano da política”.

O actual executivo criou, pela primeira vez na História da Autarquia, um regulamento que veio definir os critérios para a atribuição de habitação social no Município e, desde 2013, já foram atribuídas cerca de 60 novas moradias a famílias do concelho. Consoante as vagas que vão surgindo no parque habitacional existente, os critérios para atribuição variam desde a degradação da respetiva habitação, até à condição socioeconómica dos munícipes, com peso para casos de doença crónica desabilitante, idade avançada ou violência doméstica, entre outros.

“A transparência dos critérios e de todo o processo permite que hoje em dia exista uma ordenação verdadeiramente rigorosa das pessoas que aguardam por uma habitação, na credibilização que se exige a uma boa gestão pública”.