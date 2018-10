CMF continua a dinamizar comércio local com tertúlia literária na Livraria Esperança

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da Biblioteca Municipal, está a dinamizar os espaços comerciais da baixa da cidade, desta feita com uma iniciativa através dos livros. O projecto chama-se ‘Espaço Comercial e Literário’ e começou no passado mês de Agosto, no Grand Café Penha D’Águia, prosseguindo na próxima terça-feira, dia 16 de Outubro, pelas 18h30, na Livraria Esperança. As entradas são livres.

Nesta primeira edição, a iniciativa envolve quatro estabelecimentos de diferentes áreas de negócio, sendo que a ideia é que cada um deles capitalize a respectiva temática de actividade. Todos eles vão transformar-se, assim, em espaços literários onde os convidados e participantes debatem um assunto a cada serão, num ambiente informal e de proximidade. Esta será uma iniciativa periódica da Câmara Municipal do Funchal, sendo que o próximo evento já confirmado terá lugar em janeiro, no Café do Museu.

Na próxima semana, na Livraria Esperança, o evento centra-se, contudo, à volta do legado literário de João dos Reis Gomes, que foi uma das figuras responsáveis pela divulgação da História do Arquipélago da Madeira, no início do século XX, notabilizando-se pelos trabalhos relativos à comemoração do ‘Quinto Centenário da Madeira’, em 1922-1923. João dos Reis Gomes foi ainda jornalista, ensaísta, filósofo, dramaturgo, crítico literário, historiador e cientista.

A conferência contará com a presença de Ana Isabel Moniz, docente da UMa e investigadora do Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa; Cristina Trindade, investigadora do CLEPUL; Carlos Barradas, investigador do CLEPUL; Paulo Figueira, doutorando em ‘Ilhas Atlânticas: História e Património e Quadro Jurídico-Institucional’; e com moderação da jornalista Celina Pereira.

Esta é mais uma medida da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito do Programa de Revitalização do Comércio e Serviços do Funchal, sendo que, neste caso, ao acolher o evento, cada espaço comercial não só se promove, como é desafiado a atrair público e clientes. A Livraria Esperança aproveitará, assim, esta oportunidade para potenciar uma promoção na venda de livros que poderá ir até 70% de desconto sobre o preço de capa.

De salientar, por fim, que o evento será abrilhantado pela voz de Beatriz Gouveia, membro do grupo ‘Ninfas do Atlântico’.