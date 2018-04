Chuva atinge o ‘vermelho’ na Bica da Cana

Nas últimas horas a chuva tem caído com particular intensidade na zona do planalto do Paul da Serra, tendo a estação da Bica da Cana registado nas últimas 6 horas 68,1 litros por metro quadrado, valor condizente com nível de aviso vermelho (mais de 60 mm/6h). Neste período a maior carga de água ocorreu praticamente na última hora desta manhã, com 28,9 mm/1h registado até às 11h40.

Os maiores registos de precipitação desde ontem à noite verificam-se nas estações das zonas montanhosas, tendo a Bica da Cana registado o maior volume de água desde a meia-noite (144,3 mm).

Também o vento tem-se feito sentir, em especial, nas zonas altas e extremos da ilha da Madeira. Este sábado a maior rajada foi registada no Chão do Areeiro, atingindo 113 km/h (7h20). Acima dos 100 km/h também já soprou no Caniçal (110 km/h às 8h10) e na Ponta de São Jorge (101 km/h às 00h10).

Por causa do vento que já atingiu os 95 km/h (7h30) a operação aérea no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo sofreu constrangimentos esta manhã. Vários voos foram divergidos, embora a maioria destes já tenha, entretanto, aterrado em Santa Cruz.

Até ao início desta tarde ‘apenas’ dois dos voos ‘afastados pelo vento’ mantinham-se divergidos. Uma destas aeronaves, um voo da Germania, que havia sido desviado para o Porto Santo, está já de regresso a França depois de ter falhado a tentativa de aterrar na Madeira, ao final da manhã.