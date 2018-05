CDU denuncia agressão ambiental promovida pela Câmara do Funchal e Governo Regional

A CDU acusou hoje a Câmara do Funchal de ser conivente com o Governo Regional pela praga das pedreiras e britadeiras que constituem a grande agressão à paisagem e ao ambiente no Funchal.

“Na porta de entrada do Parque Ecológico do Funchal, a Câmara Municipal do Funchal mostra-se incapaz de tomar medidas para resolver aquela agressão paisagística e ambiental”, disse Edgar Silva, coordenador regional da CDU.

O porta-voz apontou que “aquela mancha na paisagem, que invade o Parque Ecológico, é uma “demonstração evidente do modo como a governação se verga a interesse económicos, pondo em causa valores ambientais e o interesse público”.

“É da exclusiva responsabilidade dos governantes, aquela agressão ambiental, que é contrária às prioridades ecologistas de um justo desenvolvimento local e regional”, referiu.