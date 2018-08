CDU critica “inércia” da CMF na revitalização do comércio tradicional do Funchal

Durante uma iniciativa realizada, esta manhã, pela CDU na baixa do Funchal, mais precisamente na Rua dos Tanoeiros, Herlanda Amado criticou a “inércia” da CMF na revitalização do comércio tradicional do Funchal, realçando que os pequenos comerciantes enfrentam “vários problemas”.

“O futuro é incerto para os comerciantes que ainda resistem e conseguem manter a porta aberta, na baixa do Funchal devido a vários problemas com que se confrontam. Seja por dificuldades económicas provocadas pela conjuntura de crise económica recentemente vivida por todos nós, seja pelas catástrofes que atingiram a baixa do Funchal, como o 20 de Fevereiro, que deixou muitos comerciantes desta zona completamente desesperados por soluções que tardaram em chegar, e que até hoje não conseguiram ‘levantar cabeça’”, afirmou a deputada municipal, culpabilizando “ as entidades competentes”.

“Exemplo disso mesmo, é a postura da autarquia funchalense que de anúncio em anúncio, publicita programas de revitalização do comércio tradicional, mas que de concreto no terreno os comerciantes não vêm a tão propagandeada revitalização”, realça Herlanda Amado.

Para a CDU está claro que “o comércio definha a olhos vistos e a Câmara Municipal do Funchal não tem conseguido inclusivamente garantir que as intervenções que estão a decorrer em muitas das artérias da cidade, não condicionem a vida já tão difícil dos comerciantes, revelando também falta de planificação”.

“Uma coisa é a propaganda da autarquia, outra é a realidade vivida pelo comércio tradicional”, rematou a comunista.