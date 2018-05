Casa do Voluntário, Garouta do Calhau e Inatel Funchal celebram Dia da Família

A Associação Casa do Voluntário, a Garouta do Calhau e o Inatel Funchal estão a promover um passeio, com almoço, para famílias destas instituições. Em causa está celebrar o Dia da Família e reconhecer o importante papel das famílias na sociedade, assim como proporcionar um momento de lazer e divertimento aos participantes.

O passeio culminará com um almoço no Inatel do Santo da Serra, que se realiza amanhã, pelas 13 horas, e que irá contar com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Refira-se que, após o seu cancelamento, será aberta pela primeira vez a casa principal do Inatel.