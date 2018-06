Cardiologia realiza pela primeira vez na Madeira Estudos Eletrofisiológicos e de Ablação

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, E.P.E), através do Serviço de Cardiologia, dirigido pelo médico cardiologista António Drumond Freitas, inicia amanhã, dia 13 de Junho, às 11h30, a realização de Estudos de Eletrofisiologia Cardíaca e Ablação, no Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Através desta iniciativa, o Serviço de Cardiologia do SESARAM pretende fomentar a partilha de conhecimentos e experiências no âmbito da Eletrofisiologia Cardíaca, especialidade que envolve o diagnóstico e o tratamento das arritmias cardíacas, num ambiente informal de normal funcionamento dos laboratórios de hemodinâmica, sendo uma mais-valia para o Serviço de Cardiologia e para os doentes da RAM, uma vez que não terão de se deslocar para fora da região para a realização destes estudos.

Esta iniciativa, pioneira na Região, irá contar com a presença do Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, às 11h30, e com elementos do Conselho de Administração e da direcção clínica do SESARAM.

Estes estudos contam com a participação do especialista em cardiologia do SESARAM, Nuno Santos (com a subespecialidade de eletrofisiologia) e de três especialistas de reconhecido mérito nacional e internacional nesta área, o Professor Pedro Adragão, chefe de Serviço de Cardiologia, responsável pelo Centro do Ritmo Cardíaco do Hospital da Luz e Unidade de Arritmologia e ‘Pacing’ do Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, o cardiologista e eletrofisiologista do mesmo Hospital, Pedro Carmo, e o técnico de cardiopneumologia, Ricardo Bernardo, que se deslocam à Madeira para o efeito.