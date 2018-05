Capitania alerta para vento forte na Madeira a partir de segunda-feira

Num comunicado dirigido esta tarde à imprensa, a Capitania do Porto do Funchal informa ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18 horas locais de 14 de maio, destacando as previsões de vento forte para esta segunda-feira.

De acordo com as informações da Capitania, o vento soprará ‘fresco’ de NE (27 A 35KM/H) a ‘muito fresco’ (36 A 44KM/H), por vezes ‘forte’ durante a noite.

De acordo com as previsões no site do IPMA para amanhã, as rajadas de vento poderão atingir até 70 km/h, nas terras altas e no extremo leste da ilha da Madeira.

No que toca à visibilidade, esta será ‘boa a moderada’.

Relativamente ao estado do mar, são esperadas ondas de N/ NE, com 2,5 a 3,5 metros, na costa Norte. Na costa Sul, as ondas de S/SE serão de 1 a 2 metros.

A Capitania deixa ainda a recomendação para que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.