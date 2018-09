Câmara Municipal do Funchal pediu esclarecimentos ao engenheiro Pedro Ginja

Em relação à notícia sobre as investigações à queda da árvore no Monte, a Câmara Municipal do Funchal acaba de informar que já exigiu esclarecimentos ao engenheiro Pedro Ginja.

“Tal como tem acontecido ao longo de todo este processo, a Câmara Municipal do Funchal estará sempre disponível para esclarecer e colaborar com as autoridades”, diz a CMF.

Em causa, a notícia deste sábado de capa no JM intitulada “Perito da CMF suspeito de remover provas”.