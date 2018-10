Câmara “está empenhada em garantir que aquele investimento tenha o melhor desfecho possível”, diz Ricardo Franco

Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal de Machico, manifestou-se sobre a “surpreendente” notícia que faz hoje a manchete do DIÁRIO, dizendo que a autarquia “está empenhada em garantir que aquele investimento tenha o melhor desfecho possível”. “Portanto, vamos trabalhar em conjunto”, desafiou.

Em causa esta o facto de o executivo incluir duas parcelas no concurso de concessão do Forte de São João Baptista a uma empresa de turismo rural, cuja titularidade pertence ao município de Machico.

Além disso, Ricardo Franco propôs que a cerimónia principal dos 600 anos seja realizada em Machico. Miguel Albuquerque concordou: “Concordo plenamente com a sua proposta”, realçou o presidente do Governo Regional. E reiterou que todos os compromissos assumidos com o concelho em 2015 “serão integralmente cumpridos”.