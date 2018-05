Câmara do Funchal pede desculpa pela forma como abordou assunto dos abrigos para animais

A Câmara Municipal do Funchal afirma que “em política, também é preciso ter a humildade de saber pedir desculpas, pelo que o reiteramos, dada a forma menos feliz como esta questão foi exposta nas redes sociais da Autarquia”. Em causa está a publicação do Departamento de Ambiente, divulgada através do Facebook, em que se pedia aos munícipes para “ajudar a manter a cidade limpa”, apelando para que não sejam colocados abrigos para animais na via pública. Entretanto, a publicação original foi apagada dessa rede social.

Num comunicado que a autarquia fez chegar à nossa redacção, após um pedido de esclarecimento sobre a situação, “lamenta o incómodo causado pela publicação” e afirma que “em nenhum momento foi intenção da Autarquia criticar todos aqueles que, por meios próprios, ajudam a responder a um problema que não é apenas do Funchal, mas de todos os concelhos da Região, como é o caso dos animais errantes”.

“No Funchal, ao longo dos últimos anos, temos sabido pôr em prática diversas medidas pioneiras em defesa da causa animal, sendo que a intervenção no caso dos animais errantes é publicamente uma das nossas prioridades neste domínio para o ano de 2018. É por isso que já temos previstas, em protocolo com a AMRAM, um total de 1700 esterilizações e que, hoje mesmo, iremos inaugurar o primeiro Centro Municipal de Esterilizações, que permitirá doravante realizar esterilizações de animais errantes e/ou pertencentes a famílias carenciadas do concelho”, refere a mesma nota.

Além disso, refere ainda que “temos agido dentro daquelas que são as nossas competências e estado sempre na linha da frente, mas sabemos, contudo, que este é um problema de toda a Região, que só poderá ser resolvido com o contributo de todos, entidades públicas e cidadãos, e com uma solução de alcance verdadeiramente regional, que envolva igualmente toda a população na causa comum de prevenir o abandono de animais domésticos em primeiro lugar”.

Assim, esclarece que “a intenção da Câmara Municipal do Funchal com este alerta foi simplesmente sensibilizar a população para a forma como devemos coordenar esforços e como devemos zelar para que as nossas soluções sejam integradas, regradas e assegurem as devidas condições de salubridade e de segurança no espaço público”.

Conclui afirmando ainda que “essa é, aliás, a prática corrente dos serviços da Câmara Municipal do Funchal para todos os casos semelhantes, ou seja, entrar em contacto com a população responsável por este tipo de abrigos e procurar viabilizar as melhores soluções possíveis em conjunto, justamente por sabermos que esta é uma resposta inevitável e espontânea da população, que faz falta. Esta resposta só precisa de ser concretizada sob determinadas condições para o bem de todos, e é para esse desiderato que nos manifestamos sempre disponíveis”.