Câmara do Funchal investe na requalificação da rede de escolas municipais

A Câmara Municipal do Funchal concluiu, este mês de Setembro, na antecâmara do novo ano lectivo, um significativo leque de investimentos de reabilitação e requalificação ao nível da rede de escolas que é de tutela municipal. As diversas intervenções representaram um investimento municipal de cerca de 139 mil euros e compreenderam as freguesias de São Martinho, Monte e São Pedro, dotando várias infra-estruturas educativas de melhores condições de utilização, seja no âmbito educativo, bem como recreativo.

O Vice-Presidente da Autarquia, Miguel Silva Gouveia, que tutela as Obras Públicas no Funchal, e a Vereadora Madalena Nunes, com o pelouro da Educação, visitaram as infra-estruturas alvo de requalificação. Miguel Silva Gouveia destacou que, “entre as competências da Autarquia, são tidas como prioridade as intervenções ao nível do melhoramento de instalações educativas”, salientando as três as escolas beneficiadas este ano, com “investimentos que vêm favorecer a comunidade escolar e conferir novas ferramentas e melhores condições a todos os envolvidos, influenciando o desenvolvimento cognitivo e social das crianças e garantindo o bem-estar e a segurança de todos os intervenientes escolares”.

A Escola do Monte, que integra actualmente dois pólos, as antigas Escolas de 1.º Ciclo do Livramento e do Tanque, sofreu melhoramentos através da ampliação e beneficiação de ambos os polidesportivos, bem como à reestruturação integral do respectivo parque infantil, permitindo que todos os alunos tenham novas e melhoradas infra-estruturas para desenvolver as suas actividades diárias.

Na freguesia de São Pedro, a Autarquia também criou, de raiz, um parque infantil, adstrito à EB1/PE da Cruz de Carvalho, dotando, assim, o estabelecimento de uma nova área recreativa.

Por fim, na EB1/PE do Areeiro, em São Martinho, a Autarquia procedeu à recuperação do edifício, nomeadamente de tetos, zonas de entrada, escadarias e pintura exterior, dotando a infra-estrutura de nova vida e conferindo-lhe maior segurança.

Miguel Silva Gouveia conclui que, “a par de todo o trabalho de manutenção e beneficiação que é feito ao longo do ano nos estabelecimentos de ensino camarários, as mais recentes intervenções concluídas pelo Município do Funchal consubstanciam a visão do actual Executivo do Funchal enquanto Cidade Educadora. Como poder local, temos a obrigação de nos envolver activamente no desenvolvimento dos nossos munícipes ao longo das suas vidas, promovendo, desde logo, um ambiente saudável, seguro e construtivo, seja na área da formação, ou nas restantes dimensões da vida de uma criança”, salientou o vice-presidente da Câmara do Funchal.