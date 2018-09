Calor coloca costa da Madeira e Porto Santo no ‘amarelo’ até amanhã

De acordo com as previsões do IPMA, para a Madeira, esta quinta-feira, está previsto céu geralmente pouco nublado e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas até final da tarde. Os termómetros irão subir até aos 27º no Funchal e 26º em Porto Santo.

Devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, a Costa Sul e Costa Norte da Madeira, assim como o Porto Santo, permanecem sob aviso amarelo, até às 21 horas de amanhã, sexta-feira.

Segundo o IPMA o arquipélago da Madeira (a par da ilha açoriana do Faial e de quase todo o território continental) está hoje em risco elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), pelo que recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

Relativamente ao estado do mar são esperadas ondas de norte com 1,5 a 2 metros, na costa Norte, e ondas de sul com 1 metro, na Costa Sul.

A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.