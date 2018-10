Cafôfo considera saída do JPP da coligação uma consequência de haver três eleições no próximo ano

O JPP anunciou, ontem, a saída da coligação ‘Confiança’, no Funchal e que o seu deputado municipal deixaria o grupo parlamentar. Desconsiderações e envolvimento de grupos económicos na Câmara do Funchal, foram as razões apontadas.

Paulo Cafôfo lamenta a opção política do JPP e não se revê nas críticas apresentadas. “Ainda na última assembleia municipal foi aprovada uma proposta do deputado do JPP para apoio aos doentes oncológicos”, recorda.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal considera que esta é uma consequência de haver três eleições no próximo ano.

“É um sinal de que nos estamos a aproximar de uma no eleitoral, com três eleições, com particular destaque para as eleições regionais e os partidos começam a se posicionar e a assembleia municipal, pelos vistos, irá ser um palco político no que diz respeito a essas eleições. Em termos de coligação aquilo que eu, como presidente de câmara e líder deste projecto, tenho feito é tudo para podermos concertar e continuar a trabalhar pelo Funchal, no projecto que foi sufragado nas últimas eleições autárquicas”, garante.

Cafôfo diz estar “sempre disponível” para dialogar “com o JPP ou com outros partidos” porque o que interesse é a qualidade de vida dos funchalenses.

Questionado sobre se esta dissidência da coligação pode afectar a aprovação do orçamento para 2019, lembra que o projecto para o Funchal foi apoiado pelo JPP. “Não vislumbro que haja qualquer problema a esse nível, mas cada um assumirá as suas responsabilidades”.