Brício Araújo opta por comprar nova viagem

Brício Araújo, presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, é um dos passageiros afectados pelo cancelamento do voo desta noite da TAP. O advogado mal chegou ontem a Lisboa numa viagem rápida de trabalho recebeu a mensagem de que o voo TP1691 com saída hoje do Aeroporto Humberto Delgado pelas 21h50 tinha sido cancelado. A alternativa dada pela companhia é viajar amanhã à tarde, no voo TP 1687, com partida às 16h05. Mas não lhe serve.

O advogado tem julgamento amanhã às 11 horas no Funchal, pelo que a solução para este madeirense passa por comprar uma outra viagem e aguardar pela indemnização da TAP, contou, uma solução cada vez mais procurada por quem não pode ficar à espera de uma solução à medida da companhia e não dos passageiros.