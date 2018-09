Binter sai com hora e meia de atraso

Os voos da Binter que ligam a Madeira ao Porto Santo e depois novamente o Porto Santo à Madeira pela manhã estão atrasados, segundo a Groudforce devido a questões meteorológicas. O avião deveria ter descolado do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo pelas 7h30, mas acabou por só deixar a pista pelas 9h02, estando neste momento a efectuar o trajecto. A partida do Porto Santo, inicialmente marcada para as 8h30 foi remarcada para as 9h30.

As partidas do Aeroporto da Madeira têm-se realizado esta manhã todas com atrasos, entre 10 minutos a mais de uma hora e meia, sendo o mais significativo o da companhia espanhola. A Groundforce garante que a tripulação chegou cedo e que foi o vento incerto a condicionar a partida.

Ontem o vento já tinha afectado as ligações. As previsões para esta segunda-feira apontam para esta zona vento na ordem dos 30 a 40 km/h e rajadas até 60 km/h.