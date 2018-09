Barreto suspende mandato na CMF

O líder do CDS, Rui Barreto, vai suspender o mandato de vereador na Câmara Municipal do Funchal, para a qual foi eleito em Outubro de 2017, para preparar o partido paras os três actos eleitorais do próximo ano: Europeias, Legislativas Nacionais e Legislativas Regionais.

Para o seu lugar vai entrar Luís Miguel Rosa que ocupará o cargo rotativamente com Ana Cristina Monteiro, ambos advogados.

A passagem de Rui Barreto ficou marcada pela apresentação de 17 propostas, segundo refere o partido, como a da criação do cartão ‘Eco Funchal’; alterações diversas ao PDM; apoio nas mensalidades de todas as crianças de todas as criança dos 0 aos 5 anos de idade matriculadas nas creches e jardins-de-infância do ensino publico e privado no concelho do Funchal; participação na seguradora do sinistro ocorrido no arraial do Monte; criação de uma “tarifa social” na prestação dos serviços de águas aos bombeiros dos quadros das corporações com sede no concelho do Funchal; participação do município no IRS e reforço das carreiras da Horários do Funchal (HF) para as denominadas Zonas Altas da Cidade.

No total o actual presidente do CDS apresentou, segundo a contabilidade do partido, 77 iniciativas durante os 11 meses em que fez parte da vereação da Câmara do Funchal. Amanhã participa na última reunião do executivo municipal.