Balcão do Investidor da CMF chega ao Facebook

O Balcão do Investidor da Câmara Municipal do Funchal passa a ter uma página de Facebook, permitindo realizar atendimentos online aos interessados. O endereço é: https://www.facebook.com/balcaodoinvestidor/.

“O Balcão do Investidor da CMF foi criado em agosto de 2015, para funcionar como um espaço complementar aos atuais serviços municipais, de modo a prestar aos potenciais investidores no concelho todo o tipo de informações de que estes necessitem”, explica a autarquia através de comunicado.

A Câmara explica ainda que “na nova página, é divulgada informação do interesse do investidor, como novos programas de apoio, abertura de candidaturas, procedimentos técnicos, eventos, entre outros”. “Já foi, igualmente, criada uma rúbrica semanal, onde são divulgados conceitos inovadores na área do comércio, sendo que o principal fator a destacar é que já estão a ser, neste momento, realizados atendimentos via facebook, nomeadamente a possíveis investidores que residem fora da Região”, acrescenta.