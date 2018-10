Autarquia do Funchal lança nova rede de águas pluviais no Bairro de Santa Maria

A Câmara Municipal do Funchal está, neste momento, a lançar uma rede de águas pluviais no Bairro de Santa Maria, com uma extensão aproximada de 105 metros e com finalização prevista para o mês de novembro.

O Vice-Presidente Miguel Silva Gouveia, que tem sob a sua responsabilidade o pelouro do Saneamento Básico, reforça que “intervenções desta natureza são fundamentais para a drenagem de águas pluviais”, relembrando que “vamos entrar em época de chuvas e um dos trabalhos de fundo que têm de ser realizados pela Autarquia em todo o concelho tem a ver com o escoamento de águas. No Bairro de Santa Maria, o objetivo é encaminhar a descarga das águas superficiais, desviando-a de uma zona crítica e evitando situações de alagamento, especialmente em moradias do bairro.”

O autarca conclui que “este espaço configurava uma situação crítica, que tinha já sido detetada pelos serviços camarários, mais especificamente ao longo do parque de estacionamento sob o viaduto da cota 200, na Boa Nova. A intervenção vem garantir a segurança de todas as moradias circundantes, bem como de bens, por exemplo carros, que aqui costumam estar estacionados, e que em momentos de alagamento ficam em risco.”