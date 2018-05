Ataques à Academia do Sporting planeados na Madeira

Os incidentes que têm feito correr muita tinta na imprensa nacional e internacional fazem manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO. O ataque à Academia do Sporting Clube de Portugal começou a ser planeado na Madeira, logo após a derrota frente ao Marítimo. “Acuña! Vemo-nos em Alcochete na terça-feira.” A ameaça do ex-líder da ‘Juve Leo’ foi feita na noite de domingo no Aeroporto Internacional da Madeira. Este caso figura no relatório elaborado pela equipa de segurança que acompanhava a comitiva leonina na deslocação à Madeira e reportada às forças de segurança em Lisboa.

Nos Casos do dia, fique a conhecer uma desavença que terminou em sequestro. Um jovem foi espancado no Funchal, colocado na bagageira do carro e abandonado no Caniço. Já no plano da saúde, apresentamos o caso de uma utente que culpa o hospital pela morte da mãe.

Na política, as eleições regionais já mexem, com PSD e PS a ensaiar para 2019.

A mancha gráfica da nossa primeira página é ocupada por uma imagem que deixa muitos incrédulos: as prateleiras na Venezuela estão cheias, mas os preços proibitivos impedem que se façam compras. As dificuldades financeiras persistem na Venezuela, constata o DIÁRIO que está desde ontem em Caracas a acompanhar de perto as eleições num país em que Maduro mobiliza e a oposição fica em casa.

Por fim, saiba que o DIÁRIO está a organizar um festival com 30 cervejas, para conhecer no Largo da Restauração, no próximo mês. Ainda nos festivais, Branko vem ao Nos Summer Opening, no Parque de Santa Catarina.

