A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais deslocou-se esta tarde ao Posto Florestal da Santa do Porto Moniz, para realizar a entrega de rede ovelheira a cooperativas de criadores de gado das serras as freguesias de Ponta do Pargo, Santa do Porto Moniz, Seixal e Ribeira da Janela.

“Esta é a prova que apascentar o gado na serra é possível e que o Governo apoia. Esta rede ovelheira serve para que o gado possa pastar em zonas que não estejam em riscos de erosão. Este é o terceiro conselho em que viemos oferecer a rede ovelheira, justamente para que o gado possa estar a apascentar de forma ordenada”, explicou a secretária regional, Susana Prada, na ocasião.

A cada uma das três cooperativas foi cedida 500 metros de vedação, num total de 1.500 metros de vedação. É um complemento para que possam repor as vedações muitas vezes danificadas por factores naturais.