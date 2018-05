Aluno da Madeira participa na fase nacional das Olimpíadas da Geologia, em Estremoz

Em mais uma edição das Olimpíadas de Geologia, e após a 2.ª eliminatória realizada no sábado. dia 17 de Março, na Escola do Carmo, um aluno da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares conseguiu o apuramento e irá representar a Região Sul e Ilhas de Portugal na fase nacional deste concurso.

A ‘disputa’ decorrerá no fim-de-semana de 26 a 27 de Maio, em Estremoz, e ao longo destes dois dias os 25 concorrentes trocarão experiências, participarão em diversas actividades de aprendizagem e realizarão as provas necessárias para a selecção dos 3 representantes do país nas ‘12th International Earth Science Olympiad’ a realizar de 8 a 17 de Agosto de 2018, na Tailândia. Entre eles, estará o Álvaro Teles da turma A do 11º ano acompanhado pela professora Elisabete Ramos.

De salientar que esta é já a 3.ª participação da Escola Padre Manuel Álvares na fase nacional.

Esta dinâmica tem sido fruto do trabalho de divulgação das Geociências que esta escola tem procurado levar a cabo com a realização de diversas actividades de divulgação ligadas a esta área científica.

A organização desta competição é da Sociedade Geológica de Portugal e é dirigida aos alunos do 11.º ano de escolaridade, tendo como objectivos despertar o interesse e dinamizar o ensino e a aprendizagem da Geologia, aproximar Escolas Secundárias e Universidades, captar vocações para as Geociências e seleccionar os representantes de Portugal nas International Earth Sciences Olympiads - IESO.