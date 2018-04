Alta hospitalar gera indignação

Elizabete Sousa, irmã de um utente com problemas de alcoolismo internado na última semana no Hospital Dr. Nélio Mendonça com uma intoxicação, lamenta que esta unidade de saúde tenha dado alta ao doente que diz ainda estar “num estado lastimoso”.

A mesma fonte admitiu ao DIÁRIO estar indignada com a situação porque diz ter acordado com uma médica que o irmão iria ser transferido para a Casa de Saúde São João de Deus para realizar um tratamento, o que não aconteceu. Para sua surpresa, foi hoje informada de que o utente teria alta hospitalar e que teria de pedir apoio ao Centro de Saúde onde reside.

“Vão mandá-lo para casa sem condições nenhumas. Ele vive sozinho, na Calheta, e, pelo menos até ontem, ainda tinha que usar fralda e nem comia pelas suas próprias mãos. Eu moro em Santana e não consigo me deslocar diariamente até lá para ajudá-lo”, lamentou Elizabete Sousa, que teme agora que o irmão, de 44 anos, se refugie novamente no álcool quando “já havia uma luz ao fundo do túnel”.