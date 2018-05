Albuquerque promete abrir mais um percurso pedestre no Rabaçal

O presidente do Governo Regional quis percorrer o percurso da Lagoa do Vento, no Rabaçal, para poder assinalar a intervenção desencadeada no trajecto que passa a ser mais um no roteiro dos caminhos e veredas recomendadas para a prática do pedestrianismo. Miguel Albuquerque lembrou os “80 mil euros” que o Executivo insular investiu no melhoramento desta levada não vai parar e prometeu abrir “um acesso ao Paul da Serra” por forma a criar uma zona de percursos recomendados para que os “turistas e os madeirenses possam apreciar a beleza paisagística, única em todo o mundo”, salientou o governante tendo a seu lado a secretária regional do Ambiente e dos Recursos Naturais que também marcou presença.

Como Chegar?

Tendo como referência a saída do Funchal e, devido à Estrada Regional (E.R.105) entre a Encumeada e o Rabaçal encontrar-se de momento fechada ao trânsito, recomendamos que:

Deve seguir na Via Rápida (VR1) em direção à Ribeira Brava;

Na Ribeira Brava, siga pela Via Expresso (VE3) em direção à Ponta do Sol e Calheta;

Na chegada à vila do Arco da Calheta, na rotunda, siga pela 1ª saída em direcção à Estrada Regional (E.R.222);

No sítio do Loreto siga a sinalização até ao Rabaçal;

O percurso encontra-se à direita.