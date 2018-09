Albuquerque diz que apoio da República para regressados da Venezuela tem sido “conversa”

O presidente do Governo Regional da Madeira declarou hoje que o compromisso do Governo da República em dar apoios financeiros para fazer face ao regresso de cidadãos da Venezuela “tem sido apenas conversa”.

“O objectivo é comparticipação para fazer face ao fluxo de conterrâneos da Venezuela”, disse Miguel Albuquerque no âmbito de uma visita que ecfetuou ao Lar de Santa Isabel, no Funchal.

O governante social-democrata madeirense apontou que esse acordo foi celebrado entre os executivos nacional e regional, visando apoiar os que estão a regressar devido à situação crítica na Venezuela, sobretudo nas áreas da educação, saúde e integração do mercado de trabalho.

“Mas é necessário que venha para ajudar. Até agora tem havido só conversa”, afirmou o chefe do executivo insular.

Albuquerque também defendeu que o Conselho de Ministros deve aprovar o mais rapidamente possível o cronograma relacionado com a comparticipação da República na construção do novo hospital da Madeira, para que possa constar do próximo Orçamento do Estado.

O Governo da República assumiu comparticipar metade do investimento estimado para a construção daquela nova unidade hospitalar na ilha, que é de 340 milhões de euros.