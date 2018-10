Albuquerque apresenta novo Sistema de Regadio da ARM segunda-feira

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente, no próximo dia 22 de Outubro, na apresentação pública da empreitada ‘Remodelação do Sistema de Regadio da ARM na Ilha da Madeira – Rede de Distribuição’.

A empreitada no valor de 6,7 milhões de euros (IVA incluído), cofinanciada a 85% pelo PRODERAM 2020, tem como principal enfoque a intervenção em canais secundários, que se encontram mais próximos dos terrenos agrícolas e dos regantes, com o objectivo de reduzir perdas nos canais de rega e incrementar as condições de segurança.

A obra inclui 27 intervenções, contemplando vários subsistemas de regadio da ilha da Madeira, designadamente Calheta, Câmara de Lobos, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Santa Cruz, Santana e Ribeira Brava, abrangendo 56 quilómetros de canais de água de rega e cerca de 12.780 regantes, numa área agrícola de aproximadamente 1.620 hectares.

A empreitada decorrerá em simultâneo em vários pontos, observando situações nos diversos subsistemas de regadio que carecem de intervenção urgente, sendo que a maior parte da obra (70%) ocorrerá no eixo Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz, zonas identificadas como prioritárias para intervenção.

De referir ainda que a dita empreitada arrancou já em Agosto de 2018, estando no terreno obras na Levada do Blandy, em Santa Cruz, e na Levada das Figueiras, em Machico. A conclusão está prevista até Agosto de 2020.

Em comunicado dirigido à impressa, a ARM compromete-se, desde já, a “minimizar os impactos no regadio agrícola nas zonas intervencionadas”, salientando que “o serviço de entrega de água para regadio será sempre a prioridade”.

A apresentação decorre, pelas 15 horas, de segunda-feira, no Largo da Achada, Camacha.

Presidente inaugura novo auditório da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz

Na manhã de segunda-feira, o presidente do Governo Regional inaugura uma outra obra no concelho: o novo auditório/ sala de sessões da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

A nova infra-estrutura apresenta uma área aproximada de 100 metros quadrados, com capacidade para cerca de 70 pessoas e uma antecâmara de acesso com 20 metros quadrados, num investimento de 52.383,40 euros (IVA incluído).

A sala de sessões foi construída onde, anteriormente, existia um pátio coberto adjacente ao edifício escolar, pelo que implicou a adaptação da antiga estrutura.