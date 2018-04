Na cerimónia solene que aconteceu, esta manhã, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, a deputada municipal do PTP, Raquel Coelho, queixava-se de violação do direito à liberdade de expressão, 44 anos após o 25 de Abril.

“Posso vos dar um exemplo de como direitos elementares como é o caso da liberdade de expressão e imprensa em Portugal estão pelo um fio: ontem, o MP da Madeira, pediu uma pena de cadeia de dois anos à minha pessoa e a um conjunto de companheiros do meu partido. Não porque tivéssemos cometido qualquer crime, não roubamos, não matamos, não enganamos ninguém – somente por expressarmos as nossas convicções políticas”, disse Raquel Coelho, sublinhando que a situação parece “algo surreal e longínquo, que só aconteceria na Turquia ou em Angola, mas em Portugal em vésperas da celebração do quadragésimo quarto aniversário do 25 de Abril ainda se pede e dá-se prisão por opiniões emitidas”.

Raquel Coelho recorreu ao processo em que é arguida, no caso envolvendo a juíza Joana Dias, para dizer que hoje o Ministério Público pediu a sua condenação (a dois anos de prisão).