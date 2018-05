Açores e Madeira intensificam cooperação na Saúde e na Protecção Civil

As regiões autónomas dos Açores e da Madeira continuam a intensificar a cooperação em áreas como a saúde e a protecção civil. Isto mesmo, garante o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, que aproveitou hoje, 18 de Maio, a sua deslocação à ilha de São Miguel, para participar nas 7.º Jornadas da Radioncologia e consolidar a estratégia de cooperação, nas áreas da sua tutela.

Assim, num encontro com o homólogo açoriano ficou acertada a candidatura conjunta dos Açores e da Madeira em dois projectos europeus, no âmbito do espaço atlântico da Macaronésia, nomeadamente o projecto RescUE na área da protecção civil e o retomar das Jornadas Médicas das Ilhas Atlânticas.

Estes projectos serão, inclusivamente apresentados na IX Jornadas Parlamentares Atlânticas, que decorrerão de 17 a 20 de Junho nos Açores, em que participarão as regiões da Macaronésia (Cabo Verde, Canárias, Açores e Madeira).

No horizonte ficou também acertada a vinda de médicos especialistas em medicina geral e familiar para formação e treino no Centro de Simulação Clínica do Hospital Central do Funchal.

Pedro Ramos encontra-se nos Açores para participar a convite da organização, como comentador nas 7º Jornadas da Radioncologia, num painel sobre a insularidade e investimento em oncologia e que teve lugar esta tarde.