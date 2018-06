A agenda desta terça-feira não se esqueceu que se assinala o Dia do Ambiente, saiba que iniciativas são decorrer

Documentário ‘Uma Sequela Inconveniente: Verdade ao Poder’ assinala Dia do Ambiente

O Governo Regional vai assinalar, nesta terça-feira, dia 5 de Junho, o Dia Mundial do Ambiente, com a exibição do documentário ‘Uma Sequela Inconveniente: Verdade ao Poder’, do Ex-Vice Presidente dos Estados Unidos, e Nobel da Paz 2007, Al Gore. O evento insere-se nas comemorações do Dia Mundial do Ambiente e será realizado em parceria com a Associação Zero e a Fundação The Climate Reality Project Europe.

Programa no Centro de Congressos:

09h00 - Recepção dos convidados

09h30 - Sessão de Abertura - secretária regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Susana Prada

09h40 - ‘Uma Sequela Inconveniente: Verdade ao Poder’ - presidente da Organização ‘The Climate Reality Project’; Nobel da Paz 2007, Al Gore;

12h00 - Debate;

12h30 - Fim.

Câmara do Funchal entrega de cheques solidários à Liga Portuguesa Contra o Cancro e ao Centro da Mãe

Nesta terça-feira, dia 5 de Junho, a Câmara do Funchal tem dois eventos inseridos na Semana do Ambiente do Funchal 2018:

• 12h, Salão Nobre da CMF – Entrega de cheques solidários ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e ao Centro da Mãe – A CMF doa 1 euro por cada tonelada de resíduos de embalagem reciclada;

• 15h, Átrio da CMF – Abertura da Exposição e entrega de prémios do Concurso ‘Uma Escola, Um Jardim’.

A vereadora Idalina Perestrelo estará presente em ambas as ocasiões.

Bandeiras Azuis hasteadas no Porto Santo

No dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, serão hasteadas as Bandeiras Azuis do município, Fontinha, da responsabilidade da autarquia e Ribeiro Salgado e Cabeço da Ponta, da responsabilidade do Hotel Pestana Porto Santo e Hotel Vila Baleira Porto Santo, respectivamente. Ainda na Zona Balnear da Fontinha, no mesmo dia, será hasteada a bandeira ‘Praia Acessível, Praia para Todos!’. No mesmo dia, terá ainda lugar a realização do concurso ‘Campeões do Ambiente’, concurso entre escolas, que põe à prova os conhecimentos dos alunos das escolas básicas do 1.º ciclo, envolvidos no Programa de Educação Ambiental desenvolvido pela autarquia durante o ano lectivo.

Binter apresenta ligação aérea entre a Madeira e Porto Santo

Nesta terça-feira, a Companhia Aérea Binter apresentará as suas ligações aéreas com as ilhas do arquipélago da Madeira, após ter ganho o concurso público internacional convocado pelo Governo de Portugal para cobrir o transporte aéreo interinsular entre a Madeira e Porto Santo, através de uma ligação aérea com declaração de obrigação de serviço público. Nesse mesmo dia, a Binter iniciará as suas operações com o voo inaugural entre o Funchal e o Porto Santo às 7 horas.

Antigos alunos da APEL reúnem com Albuquerque

A Associação dos Antigos Alunos da Escola da APEL (AAAEA) irá receber uma visita de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, que se sucede a um convite realizado pela direcção da Associação ao líder da governação madeirense. No encontro, será abordada, entre outros temas, a cidadania e a participação cívica dos jovens na sociedade e na política. Após o diálogo entre Miguel Albuquerque e a comunidade escolar, terá lugar uma visita às instalações da escola e um almoço-convívio, que contará com a presença de alunos, professores e membros das direcções da escola da APEL e da Associação dos Antigos Alunos. Na ocasião, os antigos alunos presentearão o presidente do Governo Regional com uma pequena peça artística da autoria do artista plástico Diogo Goes, que é também vice-presidente desta associação.

Programa para esta terça-feira da Comissão de Defesa Nacional na Madeira

No período de 3 a 5 de Junho, a Comissão Parlamentar de Defesa Nacional desloca-se à Região Autónoma da Madeira, com o objectivo de visitar as unidades e Órgãos das Forças Armadas sediadas nesta Região.

O Programa para esta terça-feira é o seguinte:

• 8h15 - Visita ao Regimento de Guarnição N.º3;

• 10h00 - Apresentação de Cumprimentos ao presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Tranquada Gomes.

Apresentação do Programa do Festival do Atlântico 2018

Pelas 16 horas, no Espaço Infoart da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, haverá uma Conferência de Imprensa destinada a apresentar o Programa do Festival do Atlântico 2018.

Executivo da Câmara do Funchal recebe equipa sénior feminina do Madeira Andebol SAD

Pelas 18h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, o Executivo Municipal vai receber a equipa sénior feminina do Madeira Andebol SAD, que conquistou, na época desportiva 2017/2018, o Campeonato Nacional de andebol feminino, a Taça de Portugal e a Supertaça. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, estará presente na ocasião.

Apresentação do VIII Torneio Cidade do Funchal

Pelas 15h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá uma conferência de imprensa de apresentação do VIII Torneio Cidade do Funchal, uma organização do Clube Naval do Funchal, com o apoio da CMF.

Cerimónia de homenagem aos profissionais do SESARAM com doutoramento

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside, pelas 11 horas, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, à cerimónia de homenagem aos profissionais do Serviço de Saúde da RAM, com doutoramento. Serão reconhecidos 16 profissionais das várias áreas de intervenção doutorados.

Plenário na Assembleia Legislativa da Madeira

Pelas 9 horas, terá início uma reunião plenária, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a continuação da apreciação conjunta na generalidade dos projectos de resolução, da autoria do PCP, intitulados ‘Sobre a necessidade de lares de idosos e uma nova resposta pública para a terceira idade’ e ‘Recomenda ao Governo para que verifique e assegure o cumprimento das recomendações da provedoria de Justiça para a garantia do bom funcionamento dos lares de idosos na Madeira’.