72 alunos participam na XVIII Edição do Parlamento Jovem Regional

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira recebe amanhã, 18 de Maio, a Sessão Plenária da XVIII Edição do Projecto Parlamento Jovem Regional, direccionada aos alunos do 3.º ciclo do Ensino Básico.

O Projecto Parlamento Jovem Regional é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, em parceria com a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, para promover a educação para a cidadania, o debate democrático e o respeito pela diversidade de opiniões, incentivar os jovens a uma participação cívica e política mais activa, bem como dar a conhecer aos alunos as regras e normas de funcionamento da Assembleia.

Nesta sessão parlamentar, marcada para as 14 horas, será apresentada a proposta de recomendação aprovada em reunião de comissão e subordinada à temática ’Energias Alternativas e Desenvolvimento Sustentável’.

Participam nesta sessão 24 escolas do 3.º ciclo do Ensino Básico, dos estabelecimentos de ensino públicos e privados da RAM. Cada escola será representada por três alunos, dois assumindo o papel de ‘deputados’ e um o papel de ‘jornalista’, que terão a oportunidade de experienciar a actividade parlamentar por um dia e de colocar algumas questões aos deputados representantes dos vários grupos parlamentares.