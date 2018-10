5.330 mulheres de Santo António convocadas para o rastreio do cancro da mama

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM) informa que, no dia 2 de Outubro, iniciou-se a 7.ª Volta do Rastreio do Cancro da Mama dirigido à população residente na freguesia de Santo António, no Funchal.

O rastreio decorre na Unidade Móvel, localizada no Centro Dr. Agostinho Cardoso (Rua Dr. Pestana Júnior, Campo da Barca, Funchal) e prevê um diagnóstico gratuito a 5330 mulheres, com idade compreendida entre os 45 e os 69 anos.

A 7.ª volta iniciou-se em Fevereiro de 2017 e até à data já permitiu a avaliação precoce das utentes residentes na freguesia do Caniço e no concelho de Santa Cruz. Neste momento está a decorrer o rastreio no concelho de Machico e desde o dia de hoje, 2 de Outubro, o rastreio às mulheres residentes na freguesia de Santo António.

Até ao momento, dia 2 de Outubro, e no âmbito desta 7º volta, já foram convocadas 20.596 utentes e rastreadas 10.384. Terminados os rastreios nos concelhos de Machico e do Funchal, seguem-se os concelhos de Santana, São Vicente, Porto Moniz, Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava e Câmara de Lobos.