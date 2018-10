20 docentes de escolas europeias visitam a Secretaria Regional no âmbito do projecto Erasmus+

Um grupo de 20 docentes, oriundos de estabelecimentos de ensino da Hungria, Roménia, Itália, Polónia, Estónia e Portugal (EB1/PE da Lombada, da Ponta do Sol), visitou a Secretaria Regional, no âmbito do projecto Erasmus+ ‘LIKE the naturE- tRAdition- Sport- MUSic!’.

Durante uma semana intensa de trabalho, foram desenvolvidas actividades nas áreas do desporto, da música e da ecologia.

Em comunicado, a Secretaria Regional da Educação realça a importância destas três áreas na formação dos mais jovens.

“O desporto tornou-se cada vez mais importante na educação, cujas acções, para além dos benefícios físicos para a saúde, promovem comportamentos positivos. Através das actividades desportivas do projecto, os alunos aprendem o fair-play e a respeitar todas as crianças, independentemente das capacidades de cada um”.

“A importância da música e do desenvolvimento da inteligência musical está patente no facto de mesmo os alunos do pré-escolar distinguirem facilmente os ritmos e até as notas musicais, sem que as tenham aprendido antecipadamente”.

“A ecologia e a educação ambiental revelam-se fundamentais na educação para a vida, na luta contra a poluição e na protecção da saúde das pessoas. Neste contexto, a escola tem o papel de educar a geração jovem no espírito do meio ambiente, a compreender, a amar a natureza e a desenvolver uma consciência ambiental”.