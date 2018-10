142 anos a abrir o livro da actualidade informativa

Nesta edição especial, o DIÁRIO assinala os 142 anos, em tons de azul e ouro, com a primeira página a invocar a capa dura que celebra também a resistência da informação até aos tempos modernos onde hoje há “Memórias Revisitadas” ao longo de 30 páginas.

“Continuamos a abrir o livro. Por ocasião do aniversário e do lançamento dos três volumes das 14 décadas deste jornal, revisitamos obras que o DIÁRIO gerou e que motivam incursão pelos ases das letras. Também revelamos 7 novos compromissos editoriais, a vinda de Paulo Portas às ‘500 Maiores Empresas’ e o entusiasmo de parceiros de projecto”, lê-se.

Numa edição com 80 páginas, fazemos notícia da indignação no Funchal face às contas de Lisboa. “Os 96,5 milhões de euros de comparticipação do Estado no novo hospital provocam um ‘terramoto’ político na Região. Albuquerque fala de “equívoco”.

Na área da Justiça, Valter Moreno enfrenta um segundo julgamento. O preparador físico conhece hoje sentença pelo hediondo homicídio mas regressa a tribunal para responder pelo crime de ofensa à memória de pessoa falecida.

A disparidade entre os números do SESARAM e do INFARMED em relação aos doentes com Hepatite C curados na Madeira fazem também a primeira página de hoje.

Estas são algumas das notícias que pode ler em exclusivo e na íntegra na edição impressa deste seu, cada vez mais velhinho, mas sempre inovador e dinâmico, DIÁRIO.