Voo tranquilo das ‘águias’ este domingo na mira do ‘carrasco’ da Luz

O Benfica enfrenta este domingo o teste mais duro à sua invencibilidade na I Liga de futebol, com a recepção ao rival FC Porto, o visitante que mais vezes triunfa no Estádio da Luz.

À entrada para a sétima jornada, os ‘encarnados’ são, juntamente com o líder Sporting de Braga, a única equipa que ainda não perdeu no campeonato, tendo somado até agora quatro vitórias e dois empates, o que lhe confere o terceiro posto na classificação, com 14 pontos.

Até o seu adversário desta ronda já sofreu uma derrota -- em casa, com o Vitória de Guimarães, por 3-2 -, mas fez o pleno de triunfos nos outros cinco encontros e esse registo permite aos ‘dragões’ estarem um lugar acima na classificação, com 15 pontos, mais um do que as ‘águias’.

Depois de em abril, na recta final do último campeonato, terem perdido (1-0) nos derradeiros instantes o ‘clássico’ que seria decisivo na atribuição do título, os comandados de Rui Vitória precisam agora de exorcizar os ‘fantasmas’ do visitante da Invicta, num estado de espírito reforçado pelo tropeção na ronda anterior, com o empate (2-2) com o Desportivo de Chaves.

Aliás, o aspecto motivacional ganhou ainda um impulso renovado na terça-feira, com a vitória, por 3-2, sobre o AEK de Atenas, na Grécia, para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O resultado teve o mérito de quebrar uma série negativa histórica nesta prova para o vice-campeão português e que já contabilizava um total de oito derrotas seguidas.

Apesar desse registo, os números da presente temporada evidenciam um arranque positivo - sem ser brilhante - do conjunto da Luz. Ao fim de 13 jogos, só o ‘colosso’ Bayern Munique foi capaz de vergar o Benfica, ao vencer 2-0 na Luz.

Mesmo que já tenham sido visíveis algumas debilidades, os ‘encarnados’ souberam já passar incólumes perante Sporting, Fenerbahçe ou PAOK, entre outros, num saldo de oito vitórias e quatro empates no somatório de todas as provas.

A estabilidade vinha sendo a imagem de marca na fase mais inicial da época. Porém, a falta de capacidade de definição no ataque, no qual Jonas ainda não teve oportunidade para se afirmar devido a uma longa paragem por lesão, e as lesões e castigos no eixo da defesa, aliados à retirada de Luisão, abalaram um pouco a estrutura da equipa ultimamente.

Numa fase em que Pizzi e Rafa se revelam como os improváveis melhores marcadores do clube no campeonato, com quatro e três golos, respectivamente, o Benfica tem neste jogo a ocasião para ultrapassar um rival directo pelo título e quebrar um jejum frente aos ‘dragões’ na Luz que já dura desde 12 de Janeiro de 2014, ou seja, há quase cinco anos.

O encontro entre o Benfica e o FC Porto, a contar para a sétima jornada da I Liga, realiza-se este domingo, às 17h30, no Estádio da Luz.