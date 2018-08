Treinador do Marítimo considera jogo com Las Palmas um “teste sério”

O treinador do Marítimo, Cláudio Braga, considerou hoje que a sua equipa terá no sábado, nas Canárias, um “teste sério” diante do Las Palmas, clube da II Liga espanhola de futebol.

“É sempre mais que um treino ter um adversário como o Las Palmas, em casa deles. Vai ser um teste sério e tem de ser bem feito. Neste caso, é o último antes de entrar no campeonato. Ficamos contentes de poder ter este jogo, que vai ter intensidade, complexidade e é isso que nós queremos para crescer dentro desta fase que estamos, que é de desenvolvimento”, salientou, em conferência de imprensa.

Cláudio Braga pretende dar mais ritmo de jogo aos jogadores, mas não só, e destacou os pontos essenciais que procura ver na sua equipa na partida em Maspalomas.

“Um jogo como este só tem lógica se o aproveitarmos da melhor forma e aí estão sempre os princípios de jogo, a tentar melhorar a forma de defender, atacar, transição e bolas paradas”, referiu.

Após uma estreia positiva em jogos oficiais, com o triunfo caseiro diante do Mafra (3-0), que valeu a presença na fase de grupos da Taça da Liga, o técnico maritimista fez um balanço “normal” da semana de trabalho.

A um mês do fim do mercado de transferências do verão, existem dúvidas no plantel, em entradas e saídas de jogadores, embora não seja esse o foco de Cláudio Braga.

“Faz parte do meu trabalho também como treinador estar atento e poder aconselhar, mas, neste momento, o processo é a única coisa em que estou focado. A semana de treino, durante a qual podemos melhorar a nossa equipa e os nossos jogadores, no que estamos à espera, neste caso é o Las Palmas, o Santa Clara e o Rio Ave a seguir”, garantiu.

O treinador do Marítimo acrescentou que não teria qualquer problema se ficasse com o atual grupo de trabalho.

“Tudo o que é para melhorar, é bem-vindo, mas, dentro deste plantel, estou super satisfeito com os jogadores que tenho à minha disposição”, considerou

Para o jogo com o Las Palmas, marcado para sábado, às 21:00, em Maspalomas, Cláudio Braga convocou 20 jogadores, tendo deixado de fora Zainadine, Rúben Ferreira, Gamboa, Everton e Al Joui.