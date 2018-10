Sporting de Braga defende liderança em jornada de Benfica-FC Porto

O Sporting de Braga defende em casa, frente ao Rio Ave, a liderança da I Liga portuguesa de futebol, numa sétima jornada marcada pela receção do Benfica ao FC Porto.

No jogo ‘grande’ da ronda, os ‘encarnados’, terceiros classificados, recebem os ‘dragões’, segundos, no domingo, às 17:30, no Estádio da Luz, numa partida em equipas com baixas.

O Benfica não deverá contar com Jardel, Gabriel e João Félix, lesionados, sendo certa a ausência de Conti, castigado, enquanto no FC Porto o avançado Aboubakar será baixa durante vários meses, depois de ter sofrido uma grave lesão no joelho esquerdo.

Nos últimos 12 encontros no Estádio da Luz para o campeonato entre as duas equipas, as ‘águias’ apenas conseguiram vencer duas vezes, a última das quais em 2013/14, contra cinco triunfos dos ‘azuis e brancos’, um dos quais na última temporada, que os deixou mais perto de conquistar o título.

As duas equipas chegam a este encontro após uma ronda europeia vitoriosa, com o Benfica a vencer na Grécia o AEK Atenas, por 3-2, numa partida em que esteve mais de 45 minutos em desvantagem numérica, após a expulsão de Ruben Dias, e o FC Porto a ganhar na receção aos gregos do Olympiacos por 1-0, com um golo de Marega.

Após seis jornadas disputadas, os campeões nacionais têm um ponto de avanço sobre o Benfica e estão a um do líder Sporting de Braga, que recebe no sábado o Rio Ave, quinto a três pontos e em igualdade com o Sporting (quarto).

Com apenas um empate na prova, em casa do Santa Clara (3-3), na segunda jornada, o Sporting de Braga é uma das duas equipas invictas na prova, tal como o Benfica, e procura, frente ao Rio Ave, a quinta vitória consecutiva.

Pela primeira vez na liderança isolada em seis anos, os ‘arsenalistas’ recebem um Rio Ave igualmente em excelente forma, com três vitórias consecutivas e cinco jogos sem perder.O Sporting, que joga hoje na Ucrânia com o Vorskla Poltava para a Liga Europa, visita no domingo o Portimonense, antepenúltimo classificado, com apenas quatro pontos.

Nas três últimas deslocações a Portimão, os ‘leões’ venceram, somando, no total, seis triunfos, cinco empates e quatro derrotas em casa do conjunto algarvio.

Depois da derrota em Alvalade, o Marítimo procura manter o sexto lugar na receção de sábado ao Vitória de Guimarães, nono classificado, enquanto o Santa Clara, sétimo, recebe na sexta-feira o Desportivo de Chaves, 10.º, motivado pelo empate com o Benfica na ronda anterior.

Na abertura da ronda, na sexta-feira, o Tondela, 13.º, derrotado no Dragão (1-0) nos minutos finais, recebe o lanterna-vermelha Nacional, que não vence há quatro encontros, no mesmo dia em que Feirense e Belenenses procuram regressar aos triunfos, depois de quatro e cinco jogos sem vencer, respetivamente.

Na luta pela manutenção, depois de ter somado o primeiro triunfo na segunda-feira, frente ao Portimonense (3-0), o Desportivo das Aves (16.º) tenta passar a ‘linha de água’ na visita ao Boavista (15.º), que só venceu na ronda inaugural.

No sábado, o Vítória de Setúbal, 14.º e sem vencer há cinco encontros, recebe o Moreirense, 11.º, que interrompeu na jornada anterior uma série de três jogos sem vencer.

Programa da sétima jornada:

- Sexta-feira, 05 out:

Tondela -- Nacional, 15:30

Santa Clara - Desportivo de Chaves, 17:00 locais (18:00 em Lisboa)

Feirense -- Belenenses, 20:30

- Sábado, 06 out:

Vitória de Setúbal - Moreirense, 15:30

Marítimo - Vitória de Guimarães, 18:00

Sporting de Braga - Rio Ave, 20:30

- Domingo, 07 out:

Boavista - Desportivo das Aves, 15:00

Benfica - FC Porto, 17:30

Portimonense -- Sporting, 20:00