Mulheres do Marítimo travaram campeãs nacionais e festejaram efusivamente

Em jogo a contar para a 4.ª jornada da liga de futebol feminino, o Marítimo empatou a uma bola, esta tarde, com o Sporting, no Campo do Andorinha.

As verde-rubras até começaram a perder, fruto de um tento apontado pela leonina Ana Capeta, aos 69 minutos, mas Telma Encarnação - que assinou esta semana contrato profissional pelo Marítimo -, estabeleceu o resultado final em 1-1, já bem perto do fim do jogo.

A festa das jogadoras no final da partida, frente às actuais campeãs nacionais, foi bem evidente a comprovar pelo vídeo partilhado pelo clube, no Facebook.