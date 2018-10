Mourinho reconhece que Manchester United precisa de ganhar

O treinador da equipa de futebol do Manchester United, o português José Mourinho, reconheceu hoje que a situação não está fácil, mas recusou-se a especificar o que não tem corrido bem.

“Porque é que estamos nesta posição? Por muitas razões diferentes? Se posso dizer quais? Não”, afirmou o técnico luso, na conferência de imprensa de antevisão da receção de sábado ao Newcastle, para a oitava jornada da Liga inglesa.

Após sete jornadas, o Manchester United soma apenas 10 pontos, a nove dos líderes Manchester City e Liverpool, mas Mourinho, mesmo consciente de que é “muito importante ganhar”, desdramatiza a situação, lembrando que falta muito para jogar.

“Estamos no início de outubro, e as tabelas classificativas por essa Europa fora não serão idênticas em março ou no final da época, mas podemos fazer muito melhor. E, para o conseguir, precisamos de pontos, pontos que perdemos especialmente nos últimos dois jogos, nos quais somámos apenas um de seis. Para subirmos na tabela, precisamos de ganhar”, disse.

O United necessita de ganhar, mas Mourinho não espera facilidades, até porque, por outras razões, nomeadamente os escassos dois pontos somados, “também o Newcastle (18.º colocado) precisa dos três pontos”.

“Tem um treinador muitíssimo bom e uma equipa que é sempre muito bem organizada, especialmente contra as equipas da primeira parte da tabela, pois ele analisa bem as qualidades do adversário e sabe como anulá-las.

Contra as grandes equipas, ainda não somaram pontos, mas os jogos foram muito equilibrados e os adversários tiveram muitos problemas para vencer”, recordou Mourinho.

O Newcastle perdeu com Tottenham, Chelsea, Manchester City e Arsenal, mas sempre por 2-1, pelo que o treinador luso espera um “jogo difícil”.

“Só perdemos uma vez em casa e uma vez nos últimos sete jogos, mas não termos ganhado os últimos três jogos em casa -- três empates -- não tem o sabor amargo de uma derrota, mas também não tem a felicidade de uma vitória. É importante ganhar”, concluiu.

O Manchester United, 10.º classificado, com 10 pontos, recebe no sábado o Newcastle, 18.º, com dois, em encontro da oitava jornada da ‘Premier League’, a partir das 17:30.