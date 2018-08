Mónaco de Leonardo Jardim perde em Bordéus e afunda-se na classificação

O vice-campeão Mónaco ‘escorregou’ hoje na liga francesa de futebol, ao perder por 2-1 no terreno do Bordéus, em jogo da terceira jornada, enquanto o Lille superou o Guingamp, por 3-0, com um golo do médio português Xeka.

A formação monegasca, comandada pelo madeirense Leonardo Jardim e com o médio ofensivo luso Rony Lopes no ‘onze’, averbou a primeira derrota na competição, depois de já ter cedido um empate na ronda anterior, e já está a cinco pontos dos líderes Paris Saint-Germain e Dijon, ambos com nove.

O desafio de hoje revelou-se complicado para a equipa do Principado desde o apito inicial, com o Bordéus a bloquear as iniciativas dos visitantes e a impor pressão no meio-campo contrário. A resposta do Mónaco chegou pelo inevitável Rony Lopes, num remate colocado aos 24 minutos, que obrigou Benoit Costil a uma boa defesa.

O segundo tempo começou da pior forma possível para Leonardo Jardim, que viu a sua equipa sofrer o primeiro golo aos 48 minutos, quando Kamano converteu com tranquilidade uma grande penalidade a punir falta de Jemerson na grande área. O mesmo jogador teve outra chance clara quase de seguida, mas o guardião Diego Benaglio adiou novo golo dos anfitriões.

A reação do Mónaco traduziu-se na entrada em campo de Pellegri, aos 59, e o italiano não tardou a marcar o golo do empate (63), quando aproveitou de forma eficaz um erro da defesa do Bordéus.

Porém, um novo penálti aos 86 a favorecer o Bordéus podia ter arrumado logo as contas do resultado, só que Kalu permitiu a defesa ao guardião monegasco. A redenção do Bordéus chegaria apenas nos ‘descontos’, com Kamano a consumar o ‘bis’ e o 2-1 final num remate de primeira à entrada da área.

O Lille, com os portugueses José Fonte e Xeka entre os titulares e Edgar Ié no banco de suplentes, não sentiu grandes dificuldades para se impor por 3-0 ao Guingamp, que contou com Pedro Rebocho entre as escolhas para o ‘onze’.

A vantagem foi construída no arranque da partida, com o médio português a abrir o ativo aos sete minutos, com um remate colocado, e Bamba a dilatar a diferença em escassos três minutos. O resultado foi sentenciado no segundo tempo com novo tento de Bamba, aos 73, tendo o Guingamp ainda terminado o jogo com 10 elementos, devido à expulsão de Kerbrat.

Graças a este triunfo, o Lille subiu ao terceiro lugar com sete pontos, enquanto o Mónaco é apenas nono classificado com quatro. Já o Bordéus somou os primeiros pontos e ocupa o 15.º posto, numa classificação fechada pelo lanterna-vermelha Guingamp, ainda sem qualquer ponto.

Ainda hoje, realiza-se o embate entre Marselha e Rennes, no Stade Vélodrome, às 20:00 (hora portuguesa).