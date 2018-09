Marítimo recebeu “felicitações” da FPF pelos 25 anos da estreia europeia

O Marítimo divulgou hoje que recebeu uma mensagem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por parte do presidente Fernando Gomes, a felicitar as comemorações dos 25 anos da estreia do clube madeirense nas competições europeias.

“Felicitações ao C.S. Marítimo neste dia de comemoração dos 25 anos de estreia do clube nas competições europeias, tão importante data, que lançou o Marítimo além-fronteiras, contribuindo para uma maior representação do futebol português a nível europeu, tendo o clube sempre pautado por uma presença digna e empenhada na competição”, foi a missiva assinada por Fernando Gomes, endereçada ao presidente do Marítimo, o “amigo” Carlos Pereira.

Em 14 de setembro de 1993, na Bélgica, o Marítimo realizou o primeiro jogo europeu, diante do Antuérpia, na primeira mão da ronda inaugural da Taça UEFA, num jogo em que perdeu por 2-0, com golos de Severeyns, aos 48 minutos, e Milos Bursac, aos 90.

A eliminação acabou por ser confirmada em 28 de setembro, com um empate (2-2) nos Barreiros, em que os belgas até estiveram a ganhar por 2-0, com golos apontados na primeira parte, novamente por Severeyns (36 minutos), e por Didier Segers (41).

Os ‘verdes rubros’ conseguiram marcar presença europeia outras oito vezes desde então, nas temporadas 1994/95, 1998/99, 2001/02, 2004/05, 2008/09, 2010/11, 2012/13 e 2017/18.