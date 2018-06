Marítimo anuncia quatro dos seis jogos a realizar no estágio no Algarve

O Marítimo, que regressa ao trabalho na segunda-feira, anunciou hoje quatro dos seis jogos de futebol particulares a realizar no estágio, que irá decorrer no Algarve, em Lagoa, entre 9 e 18 de Julho.

Numa nota publicada no sítio oficial do clube madeirense na Internet, foram revelados os jogos a 10 de Julho, contra o Hull City, a 12, diante do Sheffield United, a 14, frente ao Farense, e a 18, com o Peterborough United, ficando por definir os adversários de 15 e 17.

Antes do estágio no Algarve, o Marítimo começa a preparar a nova temporada na Madeira, a partir de segunda-feira, com exames médicos e o primeiro treino sob o comando do novo técnico Cláudio Braga.