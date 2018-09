Marcos Freitas ruma aos ‘quartos’ do Campeonato da Europa

O olímpico madeirense Marcos Freitas conseguiu há pouco rumar para os quartos-de-final do Campeonato da Europa Indvidual em ténis de mesa que se está a realizar em Alicante, Espanha.

Na ronda dos oitavos-de-final, Marcos Freitas, n.º 15 do ranking mundial, mediu forças com o alemão Ricardo Walther (n.º 42) e veio a vencer por 4-1.

Numa partida equilibrada o jogador madeirense soube sempre ser mais eficaz nos momentos decisivos – derradeiros pontos -, conseguindo assim uma vitória importante na luta por um lugar no pódio do Europeu de 2018.

Nesta eliminatória referência para o terceiro set onde Marcos Freitas conseguiu recuperar uma desvantagem de 0-6 e depois de 4-9, para triunfar por 11-9.Os parciais da partida foram: 7-11, 11-6, 11-9, 12-10 e 11-8.

Nos quartos-de-final o único jogador português ainda em prova nestes Europeus, irá defrontar o seu antigo colega de equipa no clube francês do AS Pontoyse, o sueco Kristian Karlsson (n.º 25 do ranking mundial), que nos oitavos-de-final venceu o ucraniano Lei Kou por 4-3.

O jogo dos quartos-de-final do jogador madeirense está agendado para hoje, às 21h15 (20h15 na Madeira).