Luís Fernandes foi 40.º no Mundial de Trail

O madeirense Luís Fernandes terminou há pouco a sua participação no Campeonato do Mundo de Trail que está a realizar-se em Espanha, em Penyagolosa.

Em representação da selecção portuguesa o atleta do Ludens Clube Machico veio a terminar a prova dos 85 quilómetros no 40.º posto, tendo realizado o tempo final de 9:55:15 horas. Luís Fernandes veio ainda a ser o segundo melhor atleta luso em competição, atrás de André Rodrigues que concluiu o percurso no 28.º posto com o registo de 9:43:57 horas.

Já o campeão do Mundo veio a ser o espanhol Luis Alberto que festejou o título de 2018 com o tempo final de 8:38.35 horas.