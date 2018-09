Jorge Jesus continua a vencer na Arábia desta feita com arbitragem de Artur Soares Dias

Jorge Jesus continua no caminho das vitórias, no campeonato saudita de futebol, em cuja segunda jornada o Al Hilal derrotou o Al Raed por 3-1, no terreno deste, em Buraidah.

A formação orientada pelo técnico português soma seis pontos, tantos quantos têm Al Shabab e Al Nassr, também vencedores na ronda.

O brasileiro Carlos Eduardo, antigo jogador do Estoril e do FC Porto, foi a Principal figura do jogo, ao apontar o terceiro golo da equipa de Riade, aos 55 minutos, de grande penalidade, isto depois de ter assistido no segundo, faturado por Omar Abdulrahman, dos Emirados, aos 45.

O primeiro do Al Hilal foi do francês Bafetimbi Gomis, aos 41, e o marroquino Hammed Hammoudan fez o golo ‘de honra’ do Al Raed, aos 52.

O jogo foi arbitrado pelo português Artur Soares Dias.