Jogadores do Sporting insultados na Madeira

Os jogadores do Sporting foram hoje insultados por adeptos à saída do Estádio dos Barreiros, no Funchal, depois da derrota com o Marítimo, por 2-1, que impediu os ‘leões’ de chegarem ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol.

Um grupo de adeptos juntou-se perto do autocarro que levaria a equipa do Sporting ao aeroporto e protestou pelo desfecho que deixou a equipa lisboeta no terceiro lugar, atrás do FC Porto, novo campeão, e do Benfica, que terminou em segundo a assegurou presença na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Alguns jogadores, nomeadamente o médio William Carvalho, ainda dialogaram com os adeptos perto do autocarro, junto do qual a polícia já tinha definido um perímetro de segurança.

A equipa seguiu depois para o aeroporto, onde se voltaram a registar alguns momentos de tensão com adeptos que acompanharam a deslocação do Sporting à Madeira na 34.ª e última jornada do campeonato.

No estádio dos Barreiros, o Sporting só precisava de ganhar ou de fazer um resultado idêntico ao do Benfica para assegurar o segundo lugar, mas saiu derrotado pelos golos de Joel, aos 31 minutos, e Ghazaryan, aos 90+2, enquanto Bas Dost, aos 32, fez o tento dos ‘leões’.