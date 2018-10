Governo Regional reforça apoios para o Desporto Adaptado já em 2018/2019

A Madeira passará a contar já na época 2018/2019 com um reforço no apoio às iniciativas que envolvem o Desporto Adaptado.

A notícia foi confirmada pelo Director Regional da Juventude e Desporto, David Gome, por ocasião da apresentação pública da Taça do Mundo de Paratriatlo e Taça da Europa de Triatlo que se realiza nos próximos dias 27 e 28 de Outubro na cidade do Funchal.

“Posso afirmar que o PRAD (Plano Regional de Apoio ao Desporto) para 2018/2019 irá majorar os apoios às iniciativas que envolvam o desporto adaptada. A Madeira cada vez mais, está mais sensibilizada para o desporto adaptado, ou paralímpico sendo um grande pólo em termos internacionais na realização de competição a grande escala assim como em iniciativas formativas relacionadas com esta realidade.”

De referir que no dia 28 de Outubro a Madeira servirá de palco, pela primeira vez de uma prova internacional de paratriatlo, desta feita a oitava e derradeira etapa da Taça do Mundo de 2018. Para além da competição, a Região irá ainda acolher um programa de acções formativas da Federação Internacional de Triatlo com especial destaque para o seminário internacional de formação de classificadores de Paratriatlo, assim como a formação para classificação internacional de Paratriatletas Estas acções irão decorrer entre os dias 24 a 27 de Outubro no Casino Pestana.