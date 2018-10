“Fomos médios a roçar o medíocre”, critica Costinha

Costinha não poupou nas críticas ao seu plantel após a eliminação na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal aos pés do Lusitano de Vildemoinhos, por 4-3.

Em declarações reproduzidas pela Agência Lusa, o treinador alvinegro parabenizou o conjunto adversário e diz que não houve ‘tomba-gigantes’, porque o Nacional não esteve bem em toda a partida.

“Parabéns ao Lusitano, aos adeptos e também aos adeptos do Nacional. O que aconteceu foi um Lusitano que quis mais do que a equipa do Nacional. Só há surpresas se as equipas teoricamente favoritas não colocarem em campo aquilo que sabem fazer. Não houve ‘tomba-gigantes’ porque não o fomos, fomos médios por vezes a roçar o medíocre. A equipa tem de fazer mais, tinha essa obrigação. Não fomos capazes. Marcámos três golos e consentimos quatro. A equipa do Lusitano acreditou mais e ter um jogador a mais nos minutos finais não é desculpa. Acima de tudo, hoje não estivemos ao nosso nível”.