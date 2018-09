FC Porto regressa a Gelsenkirchen para tentar entrar a ganhar na Liga dos Campeões

O FC Porto visita hoje o Schalke 04, em partida da primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões de futebol, regressando à cidade onde venceu a prova pela última vez, em 2004.

Na cidade onde os portistas bateram o Mónaco por 3-0 na final, treinados por José Mourinho e numa equipa com Deco, Costinha, Ricardo Carvalho ou Paulo Ferreira, o FC Porto enfrenta um adversário em ‘apuros’, com três derrotas em outros tantos jogos no arranque da Liga alemã.

Na ‘Champions’, a equipa de Sérgio Conceição quer ainda ‘vingar’ a eliminação de 2008, quando os alemães eliminaram os portistas no desempate por grandes penalidades dos oitavos da competição, com um ainda jovem Manuel Neuer a brilhar na baliza, depois de um 1-0 para cada lado.

Antes, as duas equipas já se tinham encontrado uma outra vez, na Taça UEFA de 1976/77, com os adversários dos ‘dragões’ a sorrirem também dessa vez.

Na primeira mão da primeira ronda, golos de Rodolfo e Cubillas anularam um ‘bis’ de Klaus Fischer, no Estádio das Antas, mas na Alemanha o Schalke venceu por 3-2, apesar de dois golos de António Oliveira.

Num grupo equilibrado onde também pontificam Galatasaray e Lokomotiv de Moscovo, de Manuel Fernandes e Éder, o FC Porto quererá ainda afastar o empate a uma bola na Taça da Liga, na receção ao Desportivo de Chaves, e ganhar ‘embalo’ para o ‘clássico’ com o Benfica, na Luz, a 07 de outubro.

No grupo A, o Mónaco, treinado por Leonardo Jardim e sem o lesionado Rony Lopes, recebe o Atlético de Madrid, de Gelson Martins, num dos grandes jogos da jornada inaugural da fase de grupos, enquanto o Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, visita o Club Brugge.

No grupo B, o FC Barcelona, de Nelson Semedo, procura somar os primeiros pontos na receção ao campeão holandês PSV Eindhoven, enquanto o Inter de Milão, com João Mário fora dos inscritos, recebe o Tottenham.

Na ‘poule’ C, o finalista vencido da prova, o Liverpool, inicia a caminhada para ‘vingar’ a derrota com o Real Madrid na final na receção ao campeão francês Paris Saint-Germain.

O Nápoles de Mário Rui visita o Estrela Vermelha, que participa na fase de grupos da prova pela segunda vez, depois de o ter feito em 1991/92, quando a competição ainda se chamava Taça dos Campeões Europeus, um ano depois se se sagrar campeão europeu.