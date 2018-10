FC Porto goleia Vila Real e apura-se para a quarta ronda da Taça de Portugal

O FC Porto goleou hoje o Vila Real, dos Distritais, por 6-0 e apurou-se para a quarta ronda da Taça de Portugal em futebol, juntando-se ao Benfica.

Frente a uma equipa de um escalão inferior, destacou-se no encontro o espanhol Adrian Lopez, autor de um ‘póquer’, aos sete, 14, 45+2 e 66 minutos, regressando aos golos pelos ‘dragões’ quatro anos depois.

Soares, aos 49, e André Pereira, aos 61, foram os autores dos restantes golos dos ‘azuis e brancos’, que se juntam, na ronda seguinte, ao Benfica, que na quinta-feira venceu o Sertanense, do Campeonato de Portugal, por 3-0, em partida jogada em Coimbra.

A terceira ronda da Taça prossegue no fim de semana, com destaque para a recepção de sábado do Loures, do Campeonato de Portugal, ao Sporting.