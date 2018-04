Derrota de Rio Ave dá esperanças a Marítimo

O Moreirense venceu hoje na receção ao Rio Ave por 2-1, em jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol, e deu um passo importante para a manutenção na prova.

Um golo de Bilel, aos 19 minutos, colocou os ‘cónegos’ a vencer, mas os vila-condenses reagiram e levaram a partida empatada para intervalo, depois de um golo de Guedes, aos 35, tendo a equipa anfitriã chegado ao golo da vitória praticamente no arranque da segunda parte, com um tento de Ronaldo Pena, aos 49.

A vitória deixa o Moreirense no 13.º lugar com 32 pontos, mais cinco do que o Feirense, primeira equipa abaixo da linha de despromoção, numa altura em que estão nove pontos em jogo, enquanto o Rio Ave conserva o quinto posto, com os mesmos 44 pontos do Marítimo, sexto.